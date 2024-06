Guarda Luizinho. Um livro. Autógrafos. Um retorno à rua do Mappin. A alegria dos jornais. E uma história perpetuada.

Obrigado por referir-se ao guarda Luizinho. Na ida ou na volta da Biblioteca Municipal da Capital, eu passava pela esquina, bem em frente ao Mappin, para observar o guarda Luizinho. Protegia os transeuntes, brincando, contando às vezes piadas. Sempre bem humorado.

Pois é, professor Takara. O guarda Luizinho agora tem um livro contando suas aventuras urbanas no coração do Centro Novo paulistano. Participação decisiva do jornalista Geraldo Nunes, do eterno “São Paulo de Todos os Tempos”.

O lançamento do livro, semana passada, foi um sucesso. Fotos foram batidas e encaminhadas à Memória, com a notícia de que a próxima sessão de autógrafos será em 6 de junho, no bar do Vidro: Avenida Álvaro Machado Pedrosa, 176, Parada Inglesa, em São Paulo.

POR AQUI, GENTE. Olha o guarda Luizinho, autografando, ao lado de Geraldo Nunes e no banner: imagens que mostram o policial orientando, cumprimentando, conversando com pedestres, ensinando cidadania

NAS ONDAS DO RÁDIO

Olha a chuva. Já passou...

Junho, mês dos festejos juninos que são muito identificados com as cidades do interior, portanto, com forte influência da música e dos costumes sertanejos.

Durante todo o mês, o programa “Memória” exibirá uma série de produções veiculadas em épocas diversas, todas com artistas cujas raízes estão fincadas no nosso interior.

O primeiro da série será com o saudoso Mário Zan, o sanfoneiro do IV Centenário. Além de relembrar as aventuras para chegar aos circos de cidades onde não havia nem mesmo condução, quanto mais hotel, Mário Zan também executará vários de seus estrondosos sucessos como instrumentista e também compositor: 70 anos de carreira, 300 discos de 78 rotações, 110 LPs e 50 CDs.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Festejos juninos - I. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 7 de junho, às 23h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

Os acordes que identificaram as grandes vitórias de Ayrton Senna são a marca deste programa.

Produção e apresentação: Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82;9.

Arquivo de Memórias Musicais

Junho, juninas, também no arraial de José Clovis: “Festa na Roça”, com Mário Zan; “Brasileirinhas”, com Zé Bettio; e “Pula a Fogueira”, com Francisco Alves.

Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h (reprise); quarta-feira, às 20h (programa inédito). Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 1 de junho de 1994 – Edição 8714

MANCHETE – Mensalidade em URV pode favorecer escola.

ACIDENTE FATAL – Trem arrasta mecânico que driblava catraca.

Valmir Romão morreu em Capuava quando andava pelo trilho para não pagar a passagem na estação. Caso era o segundo em 15 dias.

ADEUS – O barão francês Marcel Bich, fundador da empresa que lançou, em 1956, as famosas canetas Bic, morreu na segunda-feira (30-5-1994), aos 79 anos. Ele presidiu o império das esferográficas até 1993.

EM 1º DE JUNHO DE...

1949 - Prefeito Antonio Flaquer inaugurava a necrópole Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

1979 – Seleção Brasileira de Basquete Feminino se apresentava no Binder Hotel, em São Bernardo, com cinco jogadoras da região: Marisa e Marcia Perecin, de São Bernardo, Telma, Tereza Boscariol e Arilza, do CA Pirelli, de Santo André. Técnico: Antonio Carlos Barbosa.

NOTA – Márcia Perecin, fiel a São Bernardo, leitora assídua do Diário. Convite público: venha dividir com Memória as suas lembranças daquela Seleção com tantos valores do Grande ABC.

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra amanheciam cobertas de geada. “Nunca vi coisa tão branca”, declarava ao Diário uma granjeira de Rio Grande da Serra.

HOJE

Dia Nacional da Imprensa. Nesta data, em 1821, o Diário do Rio de janeiro iniciava a sua publicação.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje e o aniversário de Antonio Dias, em Minas Gerais, e mais 59 cidades.

São Justino

1º de junho

Padre. Teólogo Romano. Viveu entre os anos 100 e 165.

