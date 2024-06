Obituário - 3 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Clodoaldo Furtuna, 94. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gercina Rodrigues de França, 85. Natural de Quipapá (PE). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Alicinio Cranchi (Nenê ou Nino, como era conhecido), 83. Natural de Santo André. Integrante da Turma da Esquina e Napolitano. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hélio Durante Gonçalves, 78. Natural Itu (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Raimundo Gomes, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemir Ribeiro de Souza, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Maria dos Santos, 58. Natural de Bezerros (PE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Mauro Valerini, 56. Natural de Rolândia (PR). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréia Aparecida Rodrigues, 52. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sabrina da Silva Siqueira, 19. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Estudante. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Dolores Santana Marchioli, 88. Natural de Anhumas (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Roseli Sanches Oriente Maia, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Bom Pastor, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

DIADEMA

Nobuko Kudo Sato, 81. Natural do Japão. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Valfrido Filho do Nascimento, 60. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Lucely Vitar da Cruz, 56. Natural do Guarujá (SP). Residia na Vila Santo Antonio, Guarujá. Dia 29, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Júlia, no Guarujá.

RIBEIRÃO PIRES

Anibal Domingues, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Rosas, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Antonio dos Santos Silva, 50. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.