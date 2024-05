Bonome é cogitado para a vice de Bete

Duas figuras bastante conhecidas da política regional passaram a manhã de ontem, feriado de Corpus Christi, batento papo em uma padaria da Avenida Dom Pedro II, em Santo André. No cardápio, entre um café e outro, a sucessão municipal de outubro. De um lado da mesa, a ex-vereadora e pré-candidata ao Paço pelo PT, Bete Siraque. Do outro, o ex-supersecretário dos prefeitos andreense Aidan Ravin (2009-2012) e são-caetanense Paulo Pinheiro (2013-2016), Nilson Bonome (PDT), que está cotado para ocupar a vice na chapa petista. Há quem garanta que as conversas para possível aliança estejam bem adiantadas. Para que a dobradinha se viabilize, todavia, o pedetista precisa suplantar parceiros históricos do Partido dos Trabalhadores, como Psol e PCdoB, que querem a vaga.

BASTIDORES

Pelos gaúchos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-foto) promete passar boa parte do dia de hoje, das 10h às 19h, em São Bernardo, no Meninos Futebol Clube, localizado na Avenida Caminho do Mar, Rudge Ramos, onde vai acompanhar campanha de arrecadação de itens de higiene, limpeza, roupas, roupas de cama, cestas básicas e leite em caixinha. “É algo humanitário para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Compareça. Estarei lá para dar um abraço em você e agradecer o seu donativo”, declarou o liberal em vídeo postado em suas redes sociais.

Prova

A propósito da visita do ex-presidente ao Grande ABC, o vice-prefeito e pré-candidato ao Paço de Santo André, Luiz Zacarias (PL), terá a oportunidade de demonstrar se Jair Bolsonaro está mesmo com ele, assim como diz a letra do jingle que o andreense já executa em eventos especiais. Se ambos são realmente tão próximos como a pré-campanha quer fazer crer, o ex-chefe da Nação certamente abrirá espaço na agenda para recepcionar o correligionário durante sua estada em São Bernardo.

DNA

Vídeo de 17 de fevereiro de 2022, que voltou a circular ontem nas redes sociais, ajuda a compreender por que Tite Campanella (PL), pré-candidato governista ao Paço de São Caetano, não interveio para impedir a misógina agressão cometida pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) à repórter Camila Pergentino, do Diário, diante de seus olhos. Na época presidente da Câmara, o liberal agiu igualzinho ao tucano ao proibir, de forma grosseira e autoritária, a vereadora Bruna Biondi (Psol) de justificar seu voto – um direito regimental, diga-se. Ao ser criticado, ameaçou a colega: “Se começarmos a falar de vergonha, a conversa vai ser um pouco mais pesada”.

Futuro

O Professor Jobert Minhoca (Podemos) está que não se cabe de entusiasmo depois que, em recente evento de prestação de contas da administração, realizado na Associação Beneficente Magneti Marelli, o prefeito Paulo Serra (PSDB) colocou-o na fila da sucessão municipal – não em 2024, evidentemente, mas nas próximas eleições. “É um cara que faz a diferença. Não tenho dúvida de que tem um grande futuro pela frente não só como vereador, mas como gestor também”, disse o tucano.

Dentro do jogo

Diferentemente do que se comentava nos bastidores, e a coluna havia registrado, a Prefeitura de São Bernardo inscreveu delegação para a disputa da 66ª edição dos Jogos Regionais, de 3 a 13 de julho, em São Caetano. O prazo para a adesão se esgotava às 17h59 de quarta-feira, e o município garantiu sua presença às 17h14. A cidade deve enviar atletas para 23 modalidades, mantendo assim a tradição de ter participado de todas as temporadas da história da competição, que vale vaga para os Abertos do Interior.