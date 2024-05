Auricchio, chamado de ‘tchutchuco’, perde a paciência em evento

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), bateu boca com morador durante prestação de contas do governo na Paróquia São Bento, no bairro Olímpico, na noite de segunda-feira. O tucano não gostou de ser interrompido aos gritos de ‘tchutchuco’, mesmo termo que ele utilizara para definir a vereadora Bruna Biondi (Psol), que lhe rendeu denúncia de violência política de gênero ao MP (Ministério Público).

Enquanto Auricchio discursava sobre o andamento de programas públicos em São Caetano, um dos presentes gritou: “Prefeito tchutchuco”. Auricchio então o chamou de ‘sem educação’. A partir deste momento, começou troca de farpas entre os dois. Em vídeo que circula na internet, é possível ouvir o morador, não identificado, lembrando o prefeito do ataque misógino à Bruna, ocorrido na semana passada. “Sem educação é ser machista com a vereadora”, retrucou.

Outra voz ao fundo grita e ofende o prefeito. “É, prefeito tchutchuco”. Auricchio, visivelmente incomodado com a fala, sob os olhares incrédulos de vereadores, secretários, assessores e população, retrucou. “Tenha educação. Não pode falar a palavra tchutchuco”.

Na sequência o prefeito, em tom ameaçador, exigiu a identificação do autor da ofensa. “Quem me chamou de ‘tchutchuco’ levanta a mão aí, se tu tem coragem”, desafiou. O morador se identificou com um aceno e voltou a discutir com o prefeito. “Quando quer, xinga a vereadora e, agora, quer falar em educação”, apontou.

Demonstrando muita irritação e visivelmente transtornado, Auricchio indagou: “Eu sou tchutchuco?”. O vídeo termina com o orador perguntando ao prefeito se ele não considera ter ofendido a vereadora ao empregar o mesmo termo.

Bruna Biondi disse que o comportamento de Auricchio, ao dizer ao morador que não se pode utilizar a palavra ‘tchutchuco’, confessa a própria culpa. “O prefeito reconhece que o que ele mesmo disse é errado. Espero que ele se retrate publicamente e que responda no Ministério Público”, afirmou a vereadora.

Até esta terça-feira à noite, Auricchio não havia se manifestado publicamente sobe o episódio. Na semana passada, Bruna denunciou Auricchio ao MP (Ministério Público) por violência política de gênero. A pena para o crime prevê prisão de um a quatro anos. A vereadora disse que se sentiu agredida. “Quando o prefeito faz isso num evento público, ele incentiva e autoriza que outros possam fazer até pior”, declarou, na oportunidade.

Questionado pela reportagem do Diário sobre o episódio da semana passada, o prefeito ignorou. Após a repercussão nacional da ofensa, Auricchio emitiu nota pública, embora não rebatesse as acusações feitas pela vereadora. “Repudio veementemente a disseminação à imprensa de uma informação que não condiz com a realidade. O meu compromisso é e sempre será com uma gestão de excelência.”