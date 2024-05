Auricchio evita correr risco durante Entoada

Contratada por R$ 130 mil pela Prefeitura de São Caetano para fazer o show de encerramento da Entoada Nordestina, na noite de domingo, no Espaço Verde Chico Mendes, a banda de forró Falamansa colocou – muito provavelmente sem intenção – o chefe do Executivo José Auricchio Júnior (PSDB) em uma tremenda saia-justa. Atraso de uma hora para o início do espetáculo irritou o público que aguardava sob frio intenso. Os protestos se tornaram mais incisivos exatamente no momento em que o tucano subiu ao palco com a intenção de realizar o tradicional discurso para os presentes. Como o coro de “Ô Falamansa, cadê você, eu vim aqui só pra te ver” começou a se intensificar, o prefeito optou por não falar nada. Sorriu amarelo, fez cara de paisagem, tirou algumas fotos e... foi embora.

BASTIDORES

Turbulência

Serão votadas na sessão desta terça-feira (28) da Câmara de Mauá as contas do último ano do mandato do prefeito Atila Jacomussi (União Brasil-foto), hoje deputado estadual, relativas ao exercício de 2020. Os balancetes vieram com parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) pela rejeição. Se o político não conseguir reverter a sentença dos conselheiros, pode enfrentar problemas para viabilizar a candidatura a prefeito no pleito de outubro. As contas de 2019 de Atila também foram rejeitadas pela Corte e pelo Legislativo, em 2023.

Reforço

O desembargador aposentado Antonio Cedenho, que chegou a vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi convidado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para atuar na assessoria jurídica do governo. O tucano ressalta o currículo do ex-magistrado, que por 19 anos atuou naquela Corte. Nascido na Capital, construiu raízes na cidade, onde ainda mora, e fez carreira como advogado no Grande ABC, com 30 anos de carreira até migrar para o TRF-3.

Lixo

O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano renovou por mais 12 meses o contrato com a Lara Central de Tratamento de Resíduos. A companhia segue fornecendo o aterro sanitário para a disposição final dos resíduos sólidos produzidos na cidade. Por R$ 12,1 milhões.

Só um minutinho

Pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PL, o vice Luiz Zacarias precisa fornecer lições de cidadania e legislação de trânsito a seus cabos eleitores para que não deem mau exemplo, como fez o motorista da picape abaixo, que estacionou sobre a calçada da Rua Vitória Régia, no Bairro Campestre, por volta das 17h20 da segunda-feira (27). O veículo está em nome de Evandro Ferreira dos Santos, assessor político de apoio legislativo do vereador Lucas Zacarias (PL), filho de Luiz. O auxiliar recebe salário bruto de R$ 7.192,56 dos cofres públicos.