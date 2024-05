Auricchio impede trabalho do Diário: “Seu veículo não é bem-vindo aqui”

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), impediu a repórter do Diário Camila Pergentino de participar de entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (29) no Espaço Municipal das Telhas, anexo ao Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo. O tucano interrompeu a pergunta que a profissional fazia para a secretária de Saúde e pré-candidata a vice-prefeita, Regina Maura Zetone (PSD), e não a deixou concluir o questionamento.

“Com todo respeito ético a você, e profissional, o seu veículo não é bem-vindo aqui. Não é respeita…, não é respondido. Sinto muito. Vou pedir gentilmente que você não participe da coletiva. Você pode ficar como ouvinte. Pergunta sua não vai ser respondida. Então vou pedir para você, educadamente, que você fique como ouvinte, agora o seu veículo não vai fazer pergunta aqui. É uma questão do seu veículo com a cidade de São Caetano. Está certo? Então agradeço a participação. Quem é o próximo?”, interveio Auricchio.

Camila tentou argumentar que estava exercendo o seu ofício, mas o prefeito não permitiu que a profissional continuasse. Auricchio só deixou que repórteres alinhados com o Paço fizessem perguntas à Regina Maura, que se desligou da Secretaria de Saúde para concorrer à vice-prefeita na chapa encabeçada pelo vereador Tite Campanella (PL).

Visivelmente incomodada, Regina Maura ficou quieta durante a discussão do prefeito com a jornalista. Tite também permaneceu imóvel. O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho do prefeito e que tem a defesa das mulheres como bandeira na Assembleia Legislativa, assistiu à cena, mas não interveio.

“Senti-me constrangida. Nunca tinha passado por isso em nenhum dos veículos que em trabalhei”, disse Camila, que já atuou no jornal O Estado de S. Paulo, na revista Época Negócios e no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). “Também me senti muito triste por não ter o apoio dos colegas da imprensa”, completou a profissional. Nenhum dos jornalistas presentes manifestou solidariedade. A coletiva seguiu normalmente.

O Diário foi convidado oficialmente para participar da transmissão de cargo da secretária de Saúde. A Pasta será comandada por Guilherme Crepaldi Esposito.

Veja vídeo: