Preço médio de novas moradias da China cai em ritmo mais forte em abril

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China teve baixa de 0,58% em abril ante março, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em março ante fevereiro, o preço havia caído em ritmo menor, de 0,34%. Na comparação anual, o preço médio de novas moradias chinesas diminuiu 3,51% em abril, após uma retração mais contida de 2,65% em março, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.