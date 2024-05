Fomento ao turismo

Está nos planos do secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, impulsionar a visita de estrangeiros ao Grande ABC. Para isso ele aposta na ‘exuberância da Mata Atlântica’, na Vila de Paranapiacaba e na Represa Billings. O integrante do primeiro escalão do governo Tarcísio de Freitas esteve no Consórcio Intermunicipal para detalhar seus planos.

O secretário propõe a criação de duas frentes de trabalho. Uma delas seria a criação de observatório regional, que teria como missão compilar e abastecer um banco de dados com o que Lucena classificou de “informações confiáveis” e ainda a elaboração de um plano regional de turismo, que seria traçado respeitando os projetos de cada uma das cidades da região.

Um dos trunfos do Grande ABC, no entendimento do secretário, seria a proximidade com o Porto de Santos, onde atracam os navios de cruzeiro, e também do aeroporto de Guarulhos, principal entrada de visitantes internacionais no País.

Enquanto os planos para encantar aqueles que moram fora do Brasil ainda estão sendo elaborados, Lucena mira a atração de 22 milhões de pessoas que habitam os 39 municípios que compõem a RMSP (Região Metropolitana da Grande São Paulo), sobre tudo para conhecer a Vila Ferroviária de Paranapiacaba ou para a prática de atividades às margens da Billings.

Dentre os municípios que compõem a região, Santo André faz trabalho interessante no tocante ao turismo. Em 2022, estudo realizado por um instituição de ensino mostrou que 550 mil pessoas estiveram na cidade, a maioria delas vindas da Capital ou de cidades do seu entorno. Ribeirão Pires, que tem o título de estância turística, também atua nesta área e Rio Grande da Serra busca se tornar um município de interesse turístico para poder pleitear verbas estaduais.

Tomara que a visita do secretário seja o ponto de partida para que este segmento ganhe força. Entretanto, é de suma importância que este movimento saia do campo das ideias e avance para a prática. A região agradece.