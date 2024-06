Ouvido bom. No compasso da marcha dos cavalos. Vai nascer um músico. Que o Grande ABC adota... ...e ‘Memória’ apresenta.

Esta página “Memória” tem o máximo interesse em divulgar o nome do dirigente ramalhinho que deu ao EC Santo André o seu hino, na gestão do presidente Germano Schimid. Enquanto isso, vamos conhecer um pouco mais da história deste compositor.

São Gonçalo do Rio das Pedras, distrito de Serro, Minas Gerais, ao lado de Diamantina. 30 de dezembro de 1938. Nascia José da Conceição Souza, filho de dona Geralda e do Sr. José Maria, funcionário da Rede Ferroviária. Uma família de músicos.

O pai, o avô, os tios, todos tocavam na banda de São Gonçalo do Rio das Pedras. O menino Conceição até que queria tocar. Mas era muito pequeno.

Sr. José Maria muda para São João da Boa Vista, em São Paulo. 1950. Conceição adoece, com sarampo. Naquele tempo, criança com sarampo tinha que ficar isolada, num quarto escuro, até ficar boa.

Recolhido, sem poder sair, José da Conceição Souza surpreende a mãe ao identificar o trote dos cavalos que entregavam carvão, pão e leite. Entregadores diferentes, cada qual com sua carroça e cavalos diferentes.

- Mãe, o padeiro tá aí...

- Como você sabe que é o padeiro?

Conceição identificava pelo som a marcha de cada cavalo. Dona Geralda resolveu procurar um vizinho que era músico da banda de São João da Boa Vista.

- Menino, você é capaz de repetir “Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol; Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol” – testou o músico.

E Conceição repetiu. Não saiu mais da música. Foi para o Exército com duas profissões, mecânico-geral e músico.

- Você vai para a banda ou para o setor de transporte? – indagou-lhe o comandante.

- Qual o melhor?

Nisso passava pelo pátio do quartel a banda do Exército em evoluções. Escolheu a banda. Doze anos no Exército. A mudança para São Paulo. Organiza a Lira de Diadema, funda a Banda Sinfônica de São Bernardo, passa dez anos no Colégio hebraico de São Paulo à frente da banda musical.

SENDO ASSIM...

Esta é a história resumida contada por José da Conceição Souza ao programa “Memória do Esporte”, do DGABC-TV. Assistam. Vocês vão ver a simpatia de um cidadão do Grande ABC, o autor do “Santo André do Coração”.

Só falta lembrar o nome do diretor do Futebol do Santo André que acreditou na proposta do maestro-compositor.

SEXTA-FEIRA EM MEMÓRIA

Conheçam o LP da Banda Sinfônica Municipal de São Bernardo, regida pelo seu criador.

NO AR

A entrevista completa do maestro José da Conceição Souza, com a participação do artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

Crédito da foto 1 – Acervo: IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

DE SERRO A SÃO BERNARDO. Procissão na cidade natal de José da Conceição Souza e ele regendo a Banda Sinfônica Municipal de São Bernardo: a música na veia

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 12 de junho de 1994 – Edição 8724

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) pode interferir nos alugueis.

BASQUETE FEMININO – Brasileiras obtêm vitória histórica: 110 a 107 frente aos EUA no 12º Mundial disputado na Austrália.

As vencedoras: Paula, Hortência, Janete, Ruth, Roseli, Cintia, Leila e Alessandra. Técnica: Maira Helena Cardoso.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No momento Memória, os Negri da Linha Jurubatuba.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Nesta quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

EM 12 DE JUNHO DE...

1949 - Instalada a Subprefeitura de Diadema, no Município de São Bernardo. As festividades foram patrocinadas pela Sociedade Amigos do Distrito de Diadema. O prefeito José Fornari, presente, nomeava o primeiro subprefeito, José Barbosa Passos.

Inaugurado, em Diadema, o lindo monumento dedicado à Nossa Senhora das Graças, o “Monumento à Santa” do Jardim Ruyce. Obra do pedreiro Osório Fernandes Barros na propriedade dos irmãos Ferraz Alvim.

1979 – John Weyne, o herói do cinema norte-americano, astro de 200 filmes, morria na Califórnia.

1989 - Aberto, na Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, o III ciclo de palestras sobre os 100 anos do Grande ABC: 1889-1989.

HOJE

Dia dos Namorados

Dia do Correio Aéreo Nacional

Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santo Antônio do Aracanguá.

No Paraná: Ibema, Lindoeste, Matinhos, Ouro Verde do Oeste e Santa Tereza do Oeste

E mais: Bodocó (PE), Colônia Leopoldina (AL), Domingos Martins (ES), Italva (RJ), Janduís (RN), Rio Grande do Piauí (PI), Santo Antonio do Amparo (MG), São João dos Patos (MA), São Ludgero (SC) e Simão Dias (SE).

Santo Onofre

12 de junho

Viveu no século IV. Foi monge. Virou eremita. Padroeiro dos tecelões. Protetor do dinheiro. Sua história é contada por São Pafuncio, que o encontrou no deserto.

Ilustração: Paulinas; divulgação: Canção Nova