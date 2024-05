Andreenses vão às semifinais no qualificatório olímpico na China

Giovanni Vianna, do street, e Raicca Ventura, do park, avançaram para as fases semifinais de suas categorias na penúltima etapa classificatória para a Olimpíada de Paris-2024.

Raicca avançou com 69,05 pontos. Já no street, Giovanni Vianna obteve a 16ª e última vaga da semifinal, com 81,95.