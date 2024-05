Barcelona derrota o Almería e aumenta vantagem na vice-liderança do Espanhol

O Barcelona fez valer o seu favoritismo nesta quinta-feira, mesmo jogando fora de casa, e garantiu uma vitória protocolar de 2 a 0 sobre o Almería, time já rebaixado no Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe chegou aos 79 pontos e abriu quatro de vantagem para o Girona faltando duas rodadas para o fim da competição.

A vitória foi construída com um gol em cada tempo. Fermín López foi o nome da partida ao balançar a rede duas vezes. O brasileiro Vitor Roque também esteve em campo. Ele saiu do banco de reservas para entrar na etapa final e substituiu Ferrán Torres.

O jogador procurou aproveitar ao máximo o período em campo. Na melhor chance que teve, realizou uma boa jogada individual e chutou para a defesa do goleiro Luis Maximiano, e ainda recebeu um cartão amarelo por uma entrada mais forte.

Na partida, o Barcelona não demorou a abrir o marcador. Em um cruzamento da esquerda, a bola passou por Lewandowski e encontrou Fermín López fechando pela direita. Ele subiu sozinho e cabeceou para fazer 1 a 0. Na etapa final, a receita para chegar ao segundo gol foi parecida. O López mais uma vez mostrou eficiência na área para ampliar a vantagem e definir o triunfo.

A rodada do Espanhol contou com mais duas partidas. O Las Palmas recebeu o Real Betis e ficou no empate de 2 a 2. O zagueiro Mika Mármol se complicou e acabou fazendo um gol contra, abrindo o placar para o Real Bétis. Alex Suárez, livre na área, empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ayoze Pérez voltou a colocar os visitantes em vantagem, mas Alberto Monteiro decretou a igualdade no marcador.

No outro jogo da rodada, o Real Sociedad jogou sob o apoio da sua torcida e bateu o Valencia por 1 a 0. O único gol da partida foi assinalado no início do primeiro tempo pelo atacante português André Silva.