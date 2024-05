Após separação, Sandy e Lucas Lima deixam evento juntos

Sandy e Lucas Lima foram vistos juntos deixando um evento, que rolou em São Paulo, na última quarta-feira, dia 15. Em um vídeo, compartilhado pelo colunista Leo Dias, ainda é possível ver a cantora interagindo com alguns fãs que estavam na porta do local.

Vale lembrar que Sandy e Lucas continuam amigos, mesmo após o anúncio do divórcio. O ex-casal vive interagindo, seja nas redes sociais, ou até em viagens com a família da cantora. Lucas continua marcando presença em eventos, como o aniversário de Júnior Lima, e até se declarou para a ex-esposa no último Dia das Mães, que rolou em 12 de maio.

Eu tenho sorte de ter as melhores referências de mãe que eu poderia ter. Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido a minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho. Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também. Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia pra todas as mães. E leva um casaco!, escreveu ele, na época.