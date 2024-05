Restaurantes do Bom Prato oferecem cardápio de Dia das Mães

Os restaurantes do Bom Prato vão oferecer neste domingo (12), pela primeira vez, cardápio especial em celebração ao Dia das Mães. No Grande ABC, as cinco unidades fixas, localizadas em Santo André, São Bernardo e Diadema, irão participar da ação.

Além do almoço especial, neste sábado os equipamentos também estarão de portas abertas para servir a tradicional feijoada do Bom Prato. Para a iniciativa de funcionamento no fim de semana, o governo do Estado investiu R$ 1,9 milhão e dobrou o subsídio destinado para cada refeição, passando de R$ 7,10 (em dias normais) para R$ 14,20 nesses dois dias.

Cada unidade terá um cardápio diferenciado para o almoço, no valor único de R$ 1. Nos equipamentos localizados na região, servirão lagarto recheado e frango assado na maionese, batata assada com ervas finas, salada summer e vinagrete de cebola roxa. Para sobremesa estarão disponíveis duas opções, pera e doce de leite com chocolate.