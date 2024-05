Santo André terá novas sedes para dispensação de vacinas e remédios

Santo André se prepara para inaugurar em junho dois locais para dispensação de medicamentos e de vacinas aos munícipes, como parte da reorganização de seus serviços de saúde. São eles a Central de Imunização Municipal e a Assistência Farmacêutica Municipal, que ficam em um mesmo edifício, localizado na Vila Scarpelli.

A Central de Imunização, que atualmente funciona na Central de Zoonoses, na Vila Valparaíso, gerencia todo o estoque de vacinas do município e faz a distribuição para as unidades de saúde de acordo com a demanda.

A Assistência Farmacêutica, que ficava no antigo prédio da Secretaria da Saúde, na Rua Primeiro de Maio, no Centro, atende aos casos judicializados e também sedia a equipe que é responsável pelas farmácias de todas as unidades de saúde municipais.

“Mais uma obra que estamos tirando do papel. Estamos concentrando em um só lugar dois serviços importantes, em um prédio público que foi modernizado, dentro dos padrões de qualidade dos demais equipamentos da cidade. Essa mudança vai permitir também a ampliação de alguns serviços, como o oferecidos pelas farmácias e isso reflete na melhoria de vida da população andreense”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Além dos dois serviços da saúde, o prédio que fica no número 118 da Rua Ibirá também vai ser sede da Associação Viva Melhor, que consiste em um grupo de apoio e auto-ajuda às mulheres mastectomizadas (câncer de mama), e também é uma base do NIS (Núcleo de Inovação Social).