Início das gravações da segunda temporada de Wandinha é anunciado pela Netflix

A Netflix divulgou uma ótima notícia a todos os fãs de Wandinha que estão aguardando ansiosamente pela continuação. Confirmadíssima para ganhar novos episódios, a série já começou as gravações da segunda temporada.

Em um vídeo compartilhado pela plataforma de streaming, um personagem especial foi selecionado para entregar os roteiros ao elenco no set. Ninguém mais ninguém menos do que Mãozinha teve a honra de levar os papéis a cada um dos artistas.

Já podemos contar com o retorno de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo, que agora farão parte do elenco principal. Os novos rostos serão Steve Buscemi, Billie Piper, Owen Painter e Noah Taylor. Dentre os atores convidados, se destaca Christopher loyd, que interpretou o tio Fester no filme A Família Addams de 1991 e na sequência de 1993.