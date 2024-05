Personagens de Turma da Mônica colocam Cascão na água para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira, dia 7, a Turma da Mônica colocou seu personagem famoso por ter pavor de água, Cascão, para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A ilustração foi divulgada pelo Instagram do Instituto Mauricio de Sousa com o intuito de incentivar as pessoas a ajudarem na causa, na legenda eles falaram sobre a importância:

Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda e até o Cascão sabe disso. Juntos, pelo Rio Grande do Sul!

Vale lembrar que o Rio Grande do Sul foi afetado por fortes temporais que levaram a grandes enchentes. Por conta disso, diversas famílias perderam suas casas e suas coisas, e estão passando por dificuldades.

Assim como o personagem de quadrinho, várias pessoas e artistas se movimentaram para ajudar a causa e enviar recursos e doações para as famílias que sofreram com o desastre. Nomes como Luísa Sonza, Whindersson Nunes e Neymar Jr. já apareceram com as ações para arrecadar dinheiro e movimentando toda a ajuda.