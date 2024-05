Madonna escreveu um recado no Livro de Ouro do Copacabana Palace

Após o show gratuito no Rio de Janeiro, a cantora Madonna deixou um recado aos fãs brasileiros no Livro de Ouro do Copacabana Palace. Nele, ela diz que ama o Rio e agradece pela sua visita:

Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna

Para quem não sabe, a Rainha do Pop estava hospedada no Copacabana Palace durante a sua visita no Brasil. A mensagem foi divulgada nas redes sociais do hotel, que fez uma publicação em homenagem à cantora, com a legenda:

Aqui, é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro.?

A cantora escolheu o Rio de Janeiro para o encerramento de sua turnê em comemoração aos 40 anos de carreira, The Celebration Tour, e conseguiu levar um milhão e 600 mil pessoas à Copacabana para assistir à performance. Além disso, ela dividiu o palco com duas artistas brasileiras, Anitta e Pablo Vittar.

Quem já está com saudades?