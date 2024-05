Ganha data a primeira audiência de Ana Hickmann e Alexandre Correa

No final de fevereiro, Alexandre Correa entrou com um pedido na justiça para que a saúde mental de Ana Hickmann fosse testada e a acusou de ser alcoólatra. Desde então, o ex-casal vem trocando farpas na internet e apresentando suas defesas. Agora, segundo a colunista Fábia Oliveira, a audiência do processo aberto por Alexandre contra a ex-esposa ganha data e será na próxima quinta-feira, dia 9.

Para quem não se lembra, os dois se separaram em novembro de 2023 após a violência doméstica sofrida por Ana. A partir dessa situação, os dois vem brigando na internet e lutando por suas defesas nos processos abertos um contra o outro.

Relembre a acusação

Dessa vez, Alexandre disse que a apresentadora não tem consciência das acusações que faz contra ele e alega que ela é alcoólatra. Além disso, ele também diz que foi traído por Ana e Eduardo Guedes e os chama de loucos, segundo informações da colunista Fábia Oliveira:

- Ela bebia e ficava extremamente violenta e agressiva. Disso, criava fatos contra mim, criava situações e me humilhava na frente de todos e de tudo. Agora, o comportamento dela se torna mais latente, porque ela inclui o doente mental do Eduardo Guedes. Quem concorda com uma insanidade mental é doente mental junto, então são dois loucos juntos

Não satisfeito, o empresário continua e pede prisão de sua ex-esposa e de seu novo namorado:

- Tentaram pela terceira vez a minha prisão e eu não vou esperar a quarta vez. Eu não quero mais Ana Hickmann solta, eu quero Ana Hickmann sendo investigada, sendo testada e sendo autuada pelas suas loucuras. Portanto, eu não vou esperar Ana Hickmann tentar me prender pela quarta vez. Eu não vou esperar a Ana Hickmann tentar forçar alguma situação pra me prejudicar pela quarta vez. Eu estou exausto da loucura da Ana Hickmann. E eu peço a Deus que essa juíza atenda o nosso do pedido e concorde com o exame de sanidade mental. Chega de suportar as loucuras e as mentiras da Ana Hickmann

Se você acha que acabou, ele ainda acusa Hickmann de ser obcecada por mentir e cita o acidente sofrido por ela em sua infância e o incidente de Belo Horizonte:

- Ana Hickmann é mitômana [ nome para a compulsão por mentiras] e carrega um problema de alcoolismo sim. E, somado a vários traumas de infância, e além do mar e o capítulo de Belo Horizonte, que ela foi vítima de uma tentativa de assassinato, ela nunca aceitou se tratar. Nunca ela passou por um psiquiatra

Ana Hickmann se defende

Ela não deixou por isso mesmo! Ana apresentou um áudio de seu ex-marido se referindo ao seu novo relacionamento com palavrões e xingamentos. Fora isso, a apresentadora também afirmou que não é alcoólatra e que todas as acusações feitas contra ela são mentiras. Sua equipe de assessoria enviou uma nota ao Metrópoles, na qual diziam que ela vem sofrendo uma série de violências de Alexandre:

Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava

Em seguida, seus funcionários também falam sobre o empresário citar os acontecimentos traumáticos de sua vida e alegam que é uma estratégia para enfraquecer sua cliente:

Alexandre usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente, pois sabe da fragilidade e o quanto o fato traz gatilhos à apresentadora. Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à Justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho