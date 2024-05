Ministra britânica se pronuncia sobre estado de saúde do Rei Charles III

A Ministra de Estado para a Política Comercial do Reino Unido revelou que o Rei Charles III está se sentindo muito bem ao retornar às funções reais públicas após dar início ao tratamento contra o câncer.

Segundo informações do jornal Daily Mail, Penny Mordaunt revelou à GB News como o monarca está após ser questionada. A ministra não deu muitos detalhes sobre o problema de saúde do rei, dizendo apenas:

- Ele está muito bem. E eu sei que ele teria ficado muito satisfeito em voltar às funções públicas. Ele teria sentido muita falta. Acho que todos estão muito satisfeitos em vê-lo de volta e sei que ele quer fazer mais, então foi uma boa semana.

A Líder da Câmara dos Comuns ainda revelou como são os seus encontros com Charles:

- Acho que as pessoas não ficarão surpresas em saber que ele é completamente charmoso e sempre calmo. E ele também tem um ótimo senso de humor. Mas ele está sempre perguntando como vão as coisas, especialmente questões que estamos a tratar no Parlamento ou sobre grupos específicos que ele sabe que estão a passar por momentos difíceis. Ele está sempre perguntando por essas pessoas, então ele se preocupa muito e é um prazer trabalhar com ele.