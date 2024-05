Após boatos de separação, Jéssica Ellen diz: Vou ficar gostosa e milionária em 2024

Na última segunda-feira, dia 6, a atriz Jéssica Ellen postou nos seus stories do Instagram uma sequência de vídeos falando sobre seus planos para o ano de 2024. Neles, ela conta que vai começar a cuidar mais de si mesma e chama a atenção de seus seguidores para fazer o mesmo:

- Vamos querer? Vamos malhar? Vamos suar? Sabe por quê? A vida não é um morango, amor, e ninguém pode ficar gostosa por você. Eu vou ficar gostosa por mim. E você, já fez o seu exercício? Já tomou seu café da manhã? Já bebeu uma água?

E ela está com tudo! A atriz ainda afirma que vai ficar gostosa e milionária esse ano, e pede para o público anotar:

- Vou ali suar só um pouquinho. E digo mais: 2024, o ano que eu vou ficar gostosa e milionária. Apenas soltei no ar. Pega essa informação. No final do ano, eu falo que Jessica Ellen vai estar naquelas listas lá: gostosa e milionária. Aguarde e confira.

Para quem não sabe, o casal Jéssica Ellen e Dan Ferreira não estão mais juntos e até deixaram de se seguir nas redes sociais. Eles começaram seu relacionamento nas gravações de Amor de mãe, da TV Globo, em 2019, e esse ano de separaram. Vale lembrar que nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o fim do casamento.

A decisão veio após o primeiro ano de nascimento do seu primeiro filho, Máli Dayo. O anuncio da gravidez foi feito em 2022, enquanto a atriz participava do programa Dança dos Famosos, também da TV Globo.