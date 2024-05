Cantor revela que Sasha Meneghel chorou com a estreia de Bruna Marquezine no MET Gala

Orgulho demais! Bruna Marquezine fez sua estreia no MET Gala e apareceu completamente estonteante com um longo vestido do estilista Tory Burch. Felizes em vê-la brilhando como nunca, os amigos da atriz se emocionaram com o momento.

O cantor João Lucas não só vibrou muito com o momento, como revelou que Sasha Meneghel chegou a chorar enquanto assistia ao evento. Em uma publicação no X - antigo Twitter -, o artista escreveu:

A gente na academia, treinando e assistindo o red carpet do Met Gala filmando a tela, gritando na academia, e a Sasha chorando? muitas emoções. Muito orgulho de você.

Sasha também demonstrou carinho ao compartilhar nos Stories do Instagram um vídeo de Bruna no tapete vermelho e escrever:

Te amo.