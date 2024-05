Guilherme Fiúza Zenha, diretor de 'O Menino do Espelho' e 'Chefe Jack', morre aos 55 anos

O cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenha, de 55 anos, faleceu na noite do último sábado, dia 4 de maio. Fiúza sofreu um enfarte na quinta-feira, 2, e estava internado em coma induzido em uma unidade hospitalar de Belo Horizonte. A notícia foi confirmada pelo também cineasta Helvécio Ratton ao Estadão. O velório aconteceu nesta segunda-feira, 6, no Cine Santa Tereza, na capital mineira.

Segundo o relato de Ratton, Fiúza estava em um bar próximo de sua residência quando sofreu o enfarte. No local, foram realizados procedimentos de reanimação. Momento depois, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou e o transportou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até o seu falecimento.

Fiúza deu seus primeiros passos no cinema com o curta Fui!!! (2004), cujo roteiro foi escrito por Renato Alvarez, André Carreira e Marcelo Pedreira. Em seguida, ele participou da produção de Depois Daquele Baile (2005), dirigido por Marcelo Bomtempo, e Batismo de Sangue (2006), dirigido por Helvécio Ratton.

Em 2013, Fiúza fez sua estreia como diretor de um longa-metragem com O Menino no Espelho, uma adaptação do livro de Fernando Sabino. Ele também atuou na direção de Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro, animação lançada em 2023, que estava prestes a ganhar uma sequência. "Os recursos já estavam garantidos. Ele estava no auge da carreira e estava curtindo tocar projetos mais pessoais", lamentou Ratton.

Além de realizador, Guilherme Giúza Zenha também era presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais (Sindavmg), que emitiu uma nota de pesar.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Guilherme Fiúza Zenha, presidente do Sindav MG. Cineasta, produtor e defensor dos interesses do setor audiovisual há mais de 30 anos, Fiúza dedicou sua vida ao cinema mineiro, seja como mobilizador de políticas públicas para o audiovisual", diz a nota. "Minas Gerais e o Brasil perderam um cineasta de atuação ímpar, e tantos de nós perdemos um amigo. Que o legado de Guilherme Fiúza seja eternizado nas suas obras e nas suas imensuráveis contribuições para o fortalecimento da categoria. Obrigado por tanto, Gui!".