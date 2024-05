Jaline, MC Jey Jey e De Albú são os novos donos das casas em A Grande Conquista. Veja o que rolou nesta madrugada no reality

No último domingo, dia 05, novos donos de casa foram sorteados e 35 participantes vão para a Zona de Risco. A Grande Conquista está cada ficando cada vez mais competitiva, com alguns vileiros ganhando as provas mais de uma vez e se colocando no jogo.

Na prova para tentar se livrar da Zona de Risco, quatros participantes conseguiram fugir do voto popular. Entre Lipe, Jaline, MC Jey Jey e De Albú, apenas o primeiro não se consagrou dono de uma das três casas.

Entre os 35 conquisteiros que estão competindo para ficar em A Grande Conquista, 20 serão eliminados. Mas assim como nas últimas duas Zonas de Risco os dois mais bem votados vão ser promovidos diretamente para a mansão.

Como o reality é repleto de altos e baixos, alguns participantes tiveram que passar a noite na parte de fora das casas. Guipa e TH dormiram em uma barraca e tiveram algumas dificuldades para desmontar os abrigos.