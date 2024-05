Maio Amarelo no Grande ABC terá ações para conscientização

Visando conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito, o movimento Maio Amarelo chega ao Grande ABC trazendo uma série de atividades e ações educativas. Durante todo o mês, municípios da região se unem em prol da redução de acidentes e da valorização da vida no trânsito. Campanhas de conscientização, palestras e blitze educativas estão entre as iniciativas previstas para sensibilizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre a necessidade de adotar comportamentos mais seguros no tráfego urbano. O tema para 2024 é Paz no trânsito começa por você.

A campanha deste ano do Maio Amarelo em Santo André terá diversas atividades educativas e de conscientização sobre trânsito seguro. Serão realizadas dinâmicas e oficinas educativas no CEM (Centro de Educação para a Mobilidade) da Sabina Escola Parque do Conhecimento. Entre as ações programadas estão o Cimob (Circuito Itinerante de Mobilidade), que simula cidade com sinalização de trânsito, e o Pista Certa, no Parque Regional da Criança, com circuito para bicicletas simulando o trânsito. No município, houve também a adição da Faixa Azul para motociclistas.

Haverá também uma blitz com motociclistas na Avenida Industrial, cursos de pilotagem segura, stop motion e direção defensiva no CEM, além de um evento de encerramento no dia 25 de maio na Sabina, com entrada solidária para quem doar alimentos não perecíveis ou apresentar comprovante de doação de sangue. Para conferir a programação completa das atividades basta acessar o site https://www3.santoandre.sp.gov.br/educacaodetransito.

Em Diadema, haverá diversas atividades em unidades escolares, além de intervenções artísticas. No dia 13, ocorrerá uma intervenção artística chamada Travessia Segura no Terminal Diadema, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30. No dia 14, a intervenção será no Terminal Piraporinha. Dia 15, na Praça Castelo Branco. Já no dia 16, o evento ocorrerá na Praça Lauro Michels, e no dia 17, no Largo de Piraporinha, todos nos mesmos horários que a anterior.

Na cidade de Ribeirão Pires o foco será nas unidades escolares. Amanhã, será iniciado o curso Brincando de Trânsito, na Escola Estadual Mário Alexandre Faro Nieri. No dia 28 de maio, estudantes apresentaram Mostra de trânsito e mobilidade na Escola Estadual Mario Alexandre Faro Nieri. Durante o mês a Prefeitura também realizará uma ação voltada ao trânsito, a Operação Visibilidade.

As outras prefeituras não retornaram a programação para o mês de maio.





NAS RODOVIAS

Para contribuir com a campanha, a concessionária SPMar preparou uma série de ações nos trechos Sul, que passa pela região, e Leste do Rodoanel Mário Covas, com intuito de reforçar aos usuários o valor das atitudes responsáveis para construir um trânsito melhor. “Queremos impactar as pessoas de forma prática, para que percebam a importância da direção segura e do respeito às leis de trânsito, independente do meio de transporte que utilizem, seja uma bicicleta, uma moto, um carro ou um caminhão”, alerta Andrew Aquino, gerente de tráfego da concessionária SPMAR.

O destaque na rodovia fica por conta dos simuladores que ajudam ciclistas e motoristas a perceberem os perigos da estrada. Com a ação Ciclista #Seja Visto, o grupo é convidado a assumir o papel de motorista para vivenciar a situação de como é encontrar um ciclista sem refletivo circulando numa estrada. Já o Simulador de Embriaguez coloca os participantes em uma experiência de guiar um automóvel sob o efeito de álcool. A programação ainda inclui ação de saúde com caminhoneiros.