Ryan Gosling diz que filhas não se importam com a fama e trabalho dos pais

Ryan Gosling está no centro dos holofotes e o seu relacionamento discreto com Eva Mendes também. Os dois atores mantém o casamento bem longe dos paparazzi e preferem criar as filhas longe dos tapetes vermelhos. E, ao que tudo indica, as duas garotinhas não se importam nem um pouco!

Em entrevista à People, Gosling contou que Esmeralda e Amada simplesmente não se importam com a fama dos pais. O ator contou que, apesar do sucesso que fez como Ken em Barbie, nada faz com que as garotinhas o vejam como uma celebridade e não apenas o seu pai:

- Eva esteve em um episódio de Bluey [animação infantil que faz parte das séries assistidas pelas crianças]. Nós dois pensamos que seria algo grande, mas elas não gostaram. Elas ficaram tipo: Avance, vamos passar rápido por essa parte.