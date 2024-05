Sandy canta com Andrea Bocelli em show do tenor em Belo Horizonte

Vivo por ela eu também... Quem já era fã de Sandy e Junior nos anos 90, com certeza conhece o sucesso Vivo Por Ella, cantado por Sandy e Andrea Bocelli! Na noite da última sexta-feira, dia 17, as pessoas que estiveram presente no Mineirão, estádio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, puderam se emocionar com os artistas cantando a música juntos após anos.

Em comemoração aos seus 30 anos de carreira, o tenor vem fazendo uma turnê pelo mundo. A primeira cidade brasileira a recebê-lo foi Belo Horizonte. Durante a apresentação, ele demonstrou carinho pelo país em vários momentos, inclusive, prestou solidariedade às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando Sandy subiu ao palco e cantou ao lado de Bocelli, com quem gravou Vivo Por Ella, em 1997.