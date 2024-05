Esposa de Tony Ramos tranquiliza fãs após cirurgia do ator: Foi um sucesso

Tony Ramos deu um grande susto nos fãs na última quinta-feira, dia 16. O ator precisou ser submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural, um sangramento intracraniano, e ficou na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo.

Agora, na noite da última sexta-feira, dia 17, a esposa do ator, Lidiane Barbosa, conversou com a imprensa que estava no hospital a informou que o marido está bem. Segundo informações da Fábia Oliveira, do Metrópoles, a companheira de Ramos está feliz com o estado de saúde do artista.

Na frente do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, Lidiane revelou que Tony Ramos ainda está na UTI, mas pode ser transferido para a semi-UTI ainda neste sábado, dia 18.

- O susto foi muito grande, mas ele está ótimo, tá? Já está falando. Está na UTI e, se Deus quiser, amanhã ele vai para a semi-UTI. Está tudo bem. A cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e foi na hora certa. Não tem previsão de alta porque acabou de acontecer. Ele está bem mesmo. Se não estivesse, eu não estaria falando. Mas ele está bem, a cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos. Foi uma beleza, foi um sucesso, graças a Deus.