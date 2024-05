Após Madonna homenagear Renato Russo e vítimas da AIDS em show, filho do cantor se pronuncia

Madonna tocou o coração de muitas pessoas no último sábado, dia 4, ao dedicar um pedacinho de seu show no Rio de Janeiro para homenagear personalidades que foram vítimas da AIDS, como Renato Russo e Cazuza. A apresentação icônica fez parte do encerramento da The Celebration Tour, que também celebra seus 40 anos de carreira. Emocionado com o momento, o filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, se pronunciou.

Não tem como descrever o tamanho da emoção diante da proporção que tomou essa homenagem, disse A Folha de S. Paulo.

E continuou:

Ver a memória do meu pai tratada com tanto carinho, em um dos maiores shows da história internacional, é realmente extraordinário!