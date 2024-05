Cacá Werneck se derrete por Monique Evans após casamento luxuoso

Depois da cerimônia de casamento que aconteceu na última quinta-feira, dia 16, Cacá Werneck compartilhou um vídeo onde aparece falando sobre todos os convidados que marcaram presença na festa. Cheia de carinho, ela não poupou palavras:

- Vou segurar o choro aqui para não me borrar inteira [risos]. Eu nunca senti uma energia dessa, eu nunca senti algo tão grandioso, tão genuíno, tão puro, tão de Deus... As pessoas que vieram aqui nos prestigiar, que acreditaram no nosso amor, são pessoas que a gente ama muito, são pessoas que são muito especiais, então, todo mundo que está aqui, está em prol da nossa felicidade, de querer o nosso bem.

Na legenda do registro, Cacá direcionou todo o seu carinho à amada, Monique Evans:

Você, minha Monique Evans, significa tudo para mim, meu amor, e hoje dando este grande passo eu só quero agradecê-la. Minha noiva amada, obrigada por ser quem você é e por me fazer a mulher mais feliz do mundo! Nós estamos juntas há dez anos e cada novo dia ao seu lado é um novo motivo para sorrir. Tenho certeza que nossa vida será incrível e que seremos muitos felizes porque fomos feitas uma para a outra!, começou.

Que venham os novos desafios, as novas aventuras e tudo mais que nos espera. Prometo estar sempre ao seu lado e fazê-la a mulher mais feliz do mundo! Meu amor por você não tem tamanho! É uma coisa que nem tem explicação. Faria qualquer coisa para garantir sua felicidade eterna. Seu bem-estar é tudo para mim, minha namorada, minha noiva, minha esposa!, se derreteu.

No final do longo texto, Cacá ainda fez uma linda promessa à Monique e emocionou:

Meu amor prometo amar e cuidar de você todos os dias e todas as noites da minha vida! Te amo em todas as vidas, para sempre, minha Nique! Amo você, minha mulher, minha esposa Monique Evans.