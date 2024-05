Salma Hayek, Willem Dafoe e Selena Gomez marcam presença no quinto dia do Festival Cannes 2024

Selena Gomez chamou muita atenção no quinto dia do Festival de Cannes, na França. Para promover seu próximo filme musical Emília Perez, a dona da Rare Beauty marcou presença no tapete vermelho do evento e recebeu os gritos dos fãs que estavam por lá.

Outra estrela que apareceu no festival foi Salma Hayek. Dessa vez, a atriz estava lá para assistir à obra Women In Motion. Em visual all black e brilhoso, a atriz mexicana posou e exibiu elegância no tapete vermelho.

Para a exibição de Kinds of Kindness, do diretor Yorgos Lanthimos, Willem Dafoe se fez presente no Festival de Cannes. Usando um look simples para a ocasião, o ator preferiu o conforto!

Já Hunter Schafer escolheu um look todo branco, da Prada, para o seu segundo dia consecutivo de evento. O diferencial do conjunto foi o lenço usado em sua cabeça e os sapatos azuis.

Outra personalidade que apareceu pela segunda vez na 77ª edição do festival foi Emma Stone. Diferente de seu visual do primeiro dia, a atriz de Kinds of Kindness também optou por algo mais clássico e de cor clara.

No elenco de Oh Canada, Uma Thurman chegou bem humorada no tapete vermelho para assistir à produção.

Não é porque o festival é do cinema, que somente celebridades da sétima arte podem comparecer! Por isso, a modelo polonesa Anja Rubik também marcou presença no evento, vestindo um clássico da Saint Laurent.