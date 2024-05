Veja os famosos que marcaram presença no show de Madonna no Rio de Janeiro

A Rainha do Pop está no Brasil e alguns famosos não perderam a oportunidade de marcar presença na noite histórica do último sábado, dia 4. Madonna encerrou em Copacabana, no Rio de Janeiro, a The Celebration Tour, que também celebra seus 40 anos de carreira, reunindo não só quase dois milhões de pessoas, mas também um grupinho de celebridades. Bora ver quem marcou presença? Klebber Toledo e Camila Queiroz apareceram combinando os looks all black.

Giovanna Antonelli não escondeu a felicidade de ver Madonna e estava toda sorridente. A atriz usou um top de renda que deixa o abdômen definido à mostra.

Isis Valverde chegou acompanhada do noivo Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo.

O casalzão Aline Wirley e Igor Rickli se espremeu no meio da multidão para ver a Rainha do Pop.

Ingrid Guimarães apostou no top branco para fugir do calor carioca. E Letícia Colin fez carão para entrar no clima!

Gabriel Braga Nunes apareceu de óculos escuros para fugir dos holofotes. Enquanto Juliana Alves encontrou Cris Vianna!