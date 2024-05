Gretchen explica briga com Joelma: - Não gosto de gente que não é humilde

Gretchen e Joelma já tiveram uma super briga e ficaram anos sem se falarem. As duas nunca deram detalhes do que teria acontecido entre elas para que esse climão se instalasse, porém, em conversa com a youtuber Yarley Ara, a eterna Rainha do Bumbum decidiu abrir o coração.

Na conversa, Gretchen contou que nunca teve problema com a loira no quesito profissional. Tudo que aconteceu foi, na verdade, fora dos holofotes e longe das câmeras:

- Achava ela proponente e arrogante. Houve cenas que acometeram no dia a dia, não foi coisa de artista. Encontro que tive com ela em aeroporto, coisas que não foram legais.

Apesar do atrito, as duas estão bem e conseguiram se resolver, como contou a eterna Rainha do Bumbum:

- A vida vai fazendo a gente amadurecer, a gente mudar, conhecer coisas novas e melhorar. E hoje eu rendo, sim, homenagens para ela, sei que ela, dentro de todos os defeitos que nós temos, ela tem a qualidade hoje de reconhecer.

A dançarina já tinha falado sobre a briga em 2017, mas agora relembrou que quando conheceu Joelma, ela tinha acabado de estear com o Calypso. Gretchen contou que ofereceu ajuda para divulgar a música Loirinha, mas recebeu uma mensagem torta da colega:

Simplesmente não gosto de gente que não é humilde. Quando eu conheci a Joelma, ela estava começando a carreira dela no Calypso, e eu estava gravando uma música do Ximbinha [ex-marido da cantora] que se chama Loirinha. Aí e eu perguntei para Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela para ajudar, e ela disse: Eu não preciso de ajuda. Pode deixar que eu mesma faço o meu sucesso, contou a Rainha do Bumbum na época.