Em tratamento contra câncer, Rei Charles III segue treinamento rigoroso para manter a saúde

Rei Charles III foi diagnosticado com câncer no fim de 2023. Desde então, seu maior foco tem sido manter a saúde em dia para prolongar sua vida, junto ao tratamento médico com quimioterapias e remédios. Agora, os assessores do rei contaram ao The Times como é a rotina de exercícios do pai de Príncipe William e Harry.

O portal revelou que, aos 75 anos de idade, Charles se exercita diariamente e segue um plano bastante rigoroso. Alguns dos exercícios que fazem parte de sua rotina são baseados na Força Aérea Real Canadense, portanto, o plano inclui abdominais e flexões. Uau!

Os assessores ainda contaram que Rei Charles informou que gostaria de seguir o plano 5BX, que consiste em um treino de apenas 11 minutos. Esse método foi criado para manter os pilotos da Força Aérea Canadense em boa forma.

Vale lembrar que o pai de William e Harry serviu à Força Aérea Real e à Marinha Real, quando ainda era príncipe. O físico esbelto de Charles já foi até elogiado pela Rainha Camilla recentemente:

- Ele é provavelmente o homem mais apto de sua idade que conheço, contou a BBC.