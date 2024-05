Juliana Paes revive personagem de Caminho das Índias em vídeo de maquiagem

Juliana Paes entrou na trend após muitos pedidos! A atriz ouviu os fãs que pediram que ela criasse o Asoka Makeup, que consiste em fazer uma maquiagem baseada na cultura indiana, com roupas do mesmo país. No vídeo super produzido, a artista reviveu Maya, personagem de Caminho das Índias.

O vídeo é feito com a música San Sanana, de Alka Yagnik e Anu Malik, e requer uma super produção, com maquiagens elaboradas, roupas típicas e edição de vídeo requintada. A volta da personagem levou os fãs à loucura e todos se divertiram com o vídeo.

Foi daqui que pediram a volta da Maya? Nunca pensei que ASOKA MAKEUP fosse algo tão difícil de fazer, gente! Que isso? Mas o que vocês pedem que eu não faço, né?