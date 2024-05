Mari Saad e Rômulo Arantes Neto se casam no civil e divertem público com comemoração

Casaram! Dois meses depois de oficializarem a união na Bahia, Rômulo Arantes Neto e Mari Saadi assinaram os papéis do casamento civil na última sexta-feira, dia 3.

Os dois estavam sozinhos no momento da assinatura, acompanhados apenas de suas testemunhas, mas foi em casa que eles comemoraram mais uma vez. Com direito a bolo, faixa e grinalda, o casal arrancou risadas dos amigos.

Depois de assinarem os papéis, Mari e Rômulo foram para casa onde fizeram uma comemoração super intimista e brincaram passando a cobertura do bolo no rosto um do outro. Que fofos, né?

Faltava a parte da assinatura para gente ficar 100% nos conformes. Ontem conseguimos, finalmente, resolver isso! Agora sim! Sr. e Sra. Arantes estão muito felizes e desejam a todos amor, paz e muita saúde!