No mesmo hotel de Madonna, Nicolas Prattes celebra aniversário com Sabrina Sato

Neste sábado, dia 4, Nicolas Prattes celebra o seu aniversário de 27 anos de idade. E é claro que a data foi comemorada em grande estilo, né? O ator ganhou bolo, parabéns e uma companhia mais do que especial: a da namorada Sabrina Sato.

Os dois estão hospedados no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, mesmo hotel luxuoso em que Madonna está ficando enquanto se prepara para o seu último show da turnê The Celebration Tour, que acontece neste sábado, dia 4, na Cidade Maravilhosa.

Nicolas, por sua vez, parece estar aproveitando muito a estadia e curtiu muito todo carinho que recebeu dos amigos. O artista comemorou mais um ano de vida com um lindo post no Instagram:

Hoje faço 27 anos e virei 00:00 com quem amo. Tinha acordado às quatro da manhã para filmar, fizemos um dia lindo, surpresa de aniversário no set, estou aqui tomando café agora e pensando como sou abençoado e como é bom se cercar de quem torce por você, quem tá ali para qualquer momento.

Nas fotos, o ator aparece acompanhado de Sabrina Sato, que parece ter aproveitado muito a noite para encher o namorado de carinho.

Hoje se inicia um ciclo único, nunca mais faço 27 anos? Pensar assim dá uma vontade de viver danada, agradeço a Deus pela oportunidade de acordar hoje, fazer o que amo e ter saúde para estar com os de verdade.

Nos comentários, Sato se derreteu pelo amado e não poupou palavras:

Feliz aniversário, meu lindo. Vamos comemorar muito. Desejo que realize todos seus sonhos e estou aqui com você para tornar possível!