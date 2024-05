Astro de Todo Mundo Odeia o Chris, Terry Crews visita Mercadão em São Paulo

Terry Crews está de passagem pelo Brasil e decidiu se jogar de cabeça na cultura local. Na última sexta-feira, dia 3, por exemplo, o ator decidiu visitar o Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão, no centro da cidade. O local é amplamente conhecido por sua culinária e as frutas diferentes disponíveis por lá.

Crews aproveitou o momento não só para ficar próximo aos fãs, mas também para comer o famoso sanduíche de mortadela. O passeio aconteceu depois dele sair para jantar com a esposa Marcella.

Terry Crews tem uma carreira recheada de sucessos além do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. O ator também arranca risadas com o personagem Latrell de As Branquelas, além de ter participado da série Brooklyn 99 e dar vida a inúmeros outros personagens que divertem o público.