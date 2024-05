No Rio de Janeiro, Madonna ensaia sem máscara, mostra figurinos do show e se joga nos braços de Pabllo Vittar

Ela apareceu! Madonna fez a alegria dos fãs na noite da última sexta-feira, dia 3, ao ensaiar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sem máscara - e toda produzida. Pensa que acabou? Nananinanão. Ela ainda mostrou os figurinos, deu spoiler do que vai rolar na apresentação e se jogou nos braços de Pabllo Vittar. A cantora está no Brasil para encerrar a The Celebration Tour, que também celebra seus 40 anos de carreira.

Nos últimos dias, Madonna vinha ensaiando o grande show sem mostrar o rosto, sempre com uma máscara verde limão. Misteriosa!

Contudo, na última sexta-feira, dia 3, ela decidiu fazer diferente e mostrou o rostinho. Sem contar que, praticamente, entregou tudo o que vai rolar nas apresentações de cada música, deixando no ar que não vai faltar sensualidade nas performances - sua marca registrada, né?!

Uma das grandes surpresas - e homenagem - para o Brasil é a presença de Pabllo Vittar no palco. A cantora brasileira e Madonna vão dançar funk e rebolar muito até o chão.

Inclusive, as duas artistas ensaiaram diversas vezes a cena de Madonna sendo carregada no colo de Pabllo. E reparam que ela adicionou a camiseta do Brasil no figurino? Pois é. Não poderia faltar!

Falando em figurino, o ensaio foi feito com todos os looks bafônicos que a cantora vai usar durante o show, que acontece neste sábado, dia 4. Quem aí já está ansioso?