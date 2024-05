Streamers lançam campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul

O Tribo Ajuda Tribo, uma iniciativa de caráter beneficente mobiliza esforços em uma nova campanha de arrecadação voltada para apoiar a Central Única das Favelas (CUFA) do Rio Grande do Sul. Com o propósito de auxiliar comunidades em vulnerabilidade, a campanha já arrecadou mais de R$100.000 nas primeiras horas.

Durante esta campanha, os doadores podem contribuir de duas maneiras inovadoras: através do LivePix ou convertendo seus Gaupoints solidários. Os Gaupoints, uma novidade nesta edição, permitem que membros da comunidade que não possuem condições financeiras também participem, convertendo pontos acumulados da live em doações reais.

"É muito triste ver isso, vamos tentar ajudar de todas as formas possíveis a população do Rio Grande do Sul. O Tribo Ajuda Tribo é feito para ajudar todas as pessoas. Estamos felizes de contribuir, preocupados com a galera de lá e vamos fazer o possível e o impossível para mobilizar a Tribo neste momento e fazer a diferença. Espero que tudo fique bem logo! Muita força ao pessoal do Sul." Cita Gaules em sua live.

Idealizada para atuar além das barreiras temporais, o Tribo Ajuda Tribo é liderada pelo Alexandre Borba, o Gaules.