Feirão de Emprego atrai 2.500 pessoas em São Bernardo

O Feirão do Dia do Trabalhador, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo, atraiu nesta sexta-feira (3) 2.500 pessoas. O evento ofertou mais de 2.000 vagas de emprego, distribuídas por 48 empresas participantes.

“Compareci ao Feirão de Emprego do Dia da Mulher de São Bernardo em março e, assim que saí do evento, já recebi contato garantindo uma vaga de emprego. Passei dois anos e meio desempregada. Então, considero uma vitória”, frisou a auxiliar de limpeza hospitalar Janaína Batista, 42 anos, que levou o marido para conseguir uma vaga durante a edição.

A Construtora Patriani foi uma das participantes, com vagas de engenheiro, arquiteto, encarregado de obras, ajudante de produção e administrativo, entre outras. “Os resultados obtidos pela empresa foram ótimos. Conseguimos avançar e alcançar perfis diferenciados para nossa rede de trabalho”, disse a analista de Recursos Humanos Sênior da Patriani, Luane Nogaroto.