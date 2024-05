Sindicato dos rodoviários quer piso único para os motoristas

A campanha salarial dos rodoviários do Grande ABC foi aberta no dia 1º de maio. Dentre as reivindicações da categoria para este ano está o pagamento de um piso único para motoristas. independentemente do tipo de ônibus que o trabalhador dirige, além de reajuste na casa de 8% e PLR (Participação nos Lucros e Resultados) sem a exigência do cumprimento de metas.

O presidente do Sintetra (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos do Grande ABC), Leandro Mendes, explicou que na região circulam ônibus convencionais, os midis, e os articulados.

A proposta é que os motoristas de todos os modelos recebam salários iguais. Atualmente, os trabalhadores que conduzem os convencionais e os articulados recebem R$ 4.026. Já os que rodam com os midis ganham R$ 3.240. A diferença é de 24,25%.

“Se o salário de quem conduz o convencional e o articulado é igual, por que o do midi não é?”, questiona Mendes. “Existem empresas aqui na nossa região que, mesmo tendo os midi, já pagam o salario do convencional”, destaca o sindicalista.

Os chamados ônibus midi, ou midibus, segundo definição da Fabus (Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus), são “ônibus maior que o micro ônibus e o mini-ônibus e menor que um urbano convencional”. Mendes descata que na realidade o veículo se aproxima muito de um convencional, visto que alguns possuem apenas duas fileiras a menos de bancos.

Outras reivindicações da categoria são reajuste pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e mais uma percentual de aumento real, o que resultaria em 8%, a inclusão de mais um dependente no convênio médico e o fim da adoção de metas para pagamento do da PLR.

Mendes afirmou que as propostas já foram enviadas às empresas, mas que ainda não houve nenhuma rodada de negociações. “Até porque a gente não consegue acertar na primeira. São várias rodadas, várias assembleias para que possamos chegar em um número que atenda a categoria e os empresários e que não prejudique nenhum nem outro”, afirmou o sindicalista.

No caso específico da PLR, ele explicou que atualmente os funcionários têm direito a R$ 3.009, sendo que a metade (R$ 1.504,50) é paga sem descontos, enquanto a segunda parcela está condicionada a questões, como por exemplo o recebimento de multas de trânsito durante o trabalho, ou faltas, entre outras coisas.