Água Santa vai atrás da segunda vitória seguida e da liderança

O Netuno pretende seguir embalado na Série D do Brasileiro. Para isso. recebe hoje (18h) o Maringá, no Estádio do Canindé, na Capital, em busca da segunda vitória consecutiva e da liderança.

O compromisso marca o primeiro encontro entre as equipes, e também é um confronto direto entre dois clubes que disputam a ponta da tabela no Grupo A7, já que ambos estrearam com vitória e estão empatados em número de pontos, juntamente com a Internacional de Limeira.

Esta é a primeira participação na Série D na história do clube diademense. Já o adversário chegou até a segunda fase da competição em 2023, quando foi eliminado para o Camburiú.

Para garantir os ingressos da partida, basta acessar o site ceosports.com.br/portal. Os tickets estão disponíveis com o valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Além disso, o confronto vai ter transmissão no canal do YouTube TV Netuno.