Cinco brasileiros estão entre os times com as camisas mais valiosas do mundo

O site Football Benchmark, especializado em negócios da bola, divulgou nesta quinta-feira, um ranking das 50 camisas mais valiosas do futebol mundial com cinco clubes brasileiros na lista. A relação leva em consideração o valor total alcançado pelos times com patrocínio. O Real Madrid lidera, com um uniforme avaliado em 120 milhões de euros (R$ 655 milhões na cotação atual). Logo atrás vem o Barcelona (105 milhões de euros), enquanto o Arsenal fecha o pódio (86,2 milhões de euros).

Apesar de a Espanha ter dois clubes nas primeiras posições do pódio, a Inglaterra é o país com o maior número de representantes, com 12 camisas entre as mais caras. A Alemanha é a segunda colocada, com sete times.

Terceiro país com mais times, o Brasil é representado por Flamengo (17º), Corinthians (31º), Palmeiras (34º), São Paulo (46º) e Atlético-MG (50º). Os outros clubes sul-americanos do ranking são Boca Juniors (24º) e River Plate (25º), ambos da Argentina.

Confira o ranking geral das 50 camisas mais valiosas do mundo

1) Real Madrid - 120 milhões de euros

2) Barcelona - 105 milhões

3) Arsenal - 86,2 milhões

4) Manchester United - 86,2 milhões

5) PSG - 80 milhões

6) Manchester City - 74,7 milhões

7) Chelsea - 69 milhões

8) Bayern de Munique - 60 milhões

9) Juventus - 53,7 milhões

10)Liverpool - 34,5 milhões

11)Tottenham - 34,5 milhões

12)Borussia Dortmund - 31,3 milhões

13)Milan - 30 milhões

14)Inter de Milão - 30 milhões

15)Olympique de Marselha - 25 milhões

16)Atlético de Madrid - 15 milhões

17)Flamengo - 12,8 milhões

18)Galatasaray - 12,3 milhões

19)Lyon - 11,6 milhões

20)Leeds - 11,5 milhões

21)Benfica - 11,1 milhões

22)Everton - 10,2 milhões

23)Al-Nassr - 9,3 milhões

24)Boca Juniors - 9,3 milhões

25)River Plate - 9,2 milhões

26)Feyenoord - 8,3 milhões

27)Ajax - 8 milhões

28)Borussia Mönchengladbach - 8 milhões

29)PSV - 8 milhões

30)Wolfsburg - 8 milhões

31)Corinthians - 7,4 milhões

32)Celtic - 6,9 milhões

33)Porto - 6,9 milhões

34)Palmeiras - 6,9 milhões

35)West Ham - 6,9 milhões

36)Newcastle - 5,7 milhões

37)Eintracht Frankfurt - 5,6 milhões

38)Fulham - 5,6 milhões

39)Southampton - 5,6 milhões

40)Monaco - 5,5 milhões

41)Crystal Palace - 5,1 milhões

42)Roma - 5 milhões

43)Bayer Leverkusen - 4,6 milhões

44)Fenerbahçe - 4,6 milhões

45)Glasgow Rangers - 4,6 milhões

46)São Paulo - 4,6 milhões

47)Sporting - 4,6 milhões

48)Athletic Bilbao - 4,5 milhões

49)Hamburgo - 4,5 milhões

50)Atlético-MG - 4,2 milhões