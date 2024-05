Ribeirão Pires sedia 37º Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin

Cerca de 280 karatecas são aguardados para o 37º Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin, que pela segunda vez será sediado em Ribeirão Pires. Grande parte dos atletas do país desembarcarão na Estância em busca da vitória. A equipe de Karatê de Ribeirão Pires será representada por 40 atletas.

O evento esportivo acontecerá no dia 26 de maio, a partir das 9h, no Ginásio Esportivo localizado com acesso pela rua Padre Marcos Simoni, 138, Centro. A entrada é solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pets que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. Na mesma data, a partir das 10h, haverá a 1ª Copa São Paulo Ichigeki Kickboxing. Nesta competição, haverá a participação de cerca de 20 atletas.

O Campeonato de Karatê Kyokushin é organizado pela Dojô Ribeirão Pires com apoio da Federação Paulista de Karate Kyokushin Oyama, Confederação Brasileira de Karate Kyokushin Oyama (CBKKO), além do Ribeirão Pires Futebol Clube (RPFC), de alguns patrocinadores, da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL).

"A importância do nosso campeonato paulista é tão grande que tornamos nosso evento 'open', permitindo que atletas de todos os estados possam participar, adquirindo experiência e se tornando atletas de destaque não apenas em âmbito nacional, mas também internacional", destaca o Shihan Marcos Costa, presidente da Federação Paulista de Karate Kyokushin Oyama.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, é um orgulho para nossa cidade sediar competição tão importante, inclusive conhecida internacionalmente. “O esporte educa, disciplina, ensina trabalho em equipe, respeito, forma verdadeiros cidadãos. É um orgulho dar esse suporte, já que nossa cidade é celeiro de grandes atletas que levam o nome de Ribeirão Pires mundialmente, como o Marcos Pezão, lutador de UFC, e o Diogo Silva, que é pentacampeão brasileiro, campeão mundial por equipe e hexacampeão sul americano na modalidade Karatê Kyokushin”, ressaltou o prefeito.

Este ano, o Campeonato Paulista ganha uma importância ainda maior, conforme destacado pelo Shihan Riyuji Isobe, ao servir como preparação para torneios cruciais, onde serão selecionados os atletas que representarão o Brasil no prestigiado Campeonato Mundial por Peso no Japão. Mais informações sobre a competição podem ser obtidas pelo telefone: 97120-3653.