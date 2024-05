Weverton, goleiro do Palmeiras, realiza sonho de pilotar avião sozinho

Não é novidade para ninguém que o Palmeiras vive uma grande fase nos últimos anos. Com títulos conquistados no atacado, o time está nas alturas. Mas entre todos os jogadores do elenco, há um em especial que podemos dizer que está "voando" literalmente: é que o goleiro Weverton está muito próximo de se tornar um piloto profissional.

Nas redes sociais, o ídolo palmeirense publicou uma foto sentado em cima de uma aeronave, ao lado de dois instrutores, com a legenda. "Primeiro voo solo com sucesso. Em seguida ele aparece em um vídeo pilotando o avião. O jogador, inclusive, já havia manifestado o desejo e a preparação para se tornar piloto profissional em entrevistas à imprensa.

No ano passado, ele conseguiu obter o CCT, Certificado de Conhecimentos Teóricos. A prova é aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e contém 100 questões envolvendo conhecimentos técnicos, meteorologia, navegação, regulamentos de tráfego aéreo e teoria de voo.

Para que o aluno possa obter o tão sonhado certificado, ele precisa atingir, no mínimo, 70% de aprovação nas cinco matérias aplicadas. Weverton obteve 87% de aproveitamento e também foi aprovado nos exames clínicos. Após este certificado, precisará realizar ao menos 35 horas de aulas práticas antes de realizar o exame definitivo. Aprovado, o goleiro então receberá o Certificado de Habilitação Técnica(CHT).

Weverton foi contratado pelo Palmeiras em 2018 e é titular absoluto da meta alviverde desde então. Aos 36 anos, ele acumula uma série de títulos pelo clube: Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2018, 2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023) e Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).