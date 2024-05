Memorialistas reunidos. Em pauta, o Grande ABC. No jornal, o 1º rascunho da história. Um capítulo a cada dia. Vocês preservam esta memória.

BOAS VINDAS

Hoje, mais do que saudá-los, quero agradecê-los pelo trabalho que fazem na preservação da memória do Grande ABC. Poder recebe-los é uma honra, porque uma das funções do jornal, além de ser o primeiro rascunho da história, é preservar e demonstrar como chegamos até aqui.

Evaldo Novelini - Diretor de Redação

BANCO DE DADOS REGIONAL

Sejam benvindos. Aqui é a casa de vocês. Poucos andares abaixo a gente tem a história do Grande ABC guardada em nossos arquivos e a cada dia procuramos fazer um novo capítulo.

Nilton Valentim - Diretor Adjunto de Redação

Ao longo dos últimos 200 anos o Grande ABC se transformou e lutou bravamente pela sua independência.

A primeira batalha foi em 1812: tornou-se freguesia, uma espécie de distrito da Capital, São Paulo.

Em 1889, nova vitória, alcançando a posição de município autônomo, separando-se de São Paulo.

Em 1939, o Município de São Bernardo se transforma em Santo André.

Entre os anos 1940 e 1960, Santo André é desmembrado em sete cidades independentes.

1 - Santo André, com seus vários distritos, entre os quais Utinga e Paranapiacaba.

2 - São Bernardo “do Campo”, com o Distrito de Riacho Grande.

3 - São Caetano “do Sul”.

4 – Diadema, com o triângulo Piraporinha, Eldorado e Taboão, tendo ao Centro a antiga Vila Conceição.

5 - Mauá (o antigo Pilar)

6 - Ribeirão Pires, com o Distrito de Ouro Fino.

7 - Rio Grande da Serra.

Em 2024, pela primeira vez, memorialistas das sete cidades se encontram para estudar como foi esse processo de dois séculos, como tudo isso aconteceu.

Na próxima semana, “Memória” conta como foi o primeiro desmembramento, em 1944, nas vozes dos nossos convidados.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 5 de maio de 1994 – ano 36, edição 8691

MANCHETE – Um milhão de pessoas dão adeus a Senna nas ruas de São Paulo.

PALAVRA DO LEITOR EXTRA – O Diário abria espaço para que o povo do Grande ABC manifestasse sua homenagem a Ayrton Senna.

ECONOMIA – Fábrica da Villares vai virar Carrefour em São Bernardo.

EM 5 DE MAIO DE...

1919 - Às vésperas de completar 18 anos de idade, o operário Constantino Castellani, da tecelagem Ipiranguinha, é fuzilado por um policial durante passeata grevista no Centro de Santo André. O fato ganha manchete em toda a Imprensa.

HOJE

Dia Nacional das Comunicações

Dia da Comunidade

Dia do Expedicionário

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Grande São Paulo, hoje é o aniversário de Biritiba Mirim. Elevado a município em 1964, quando se separa de Mogi das Cruzes.

No Interior de São Paulo, aniversaria Garça. Elevado a município em 1928, quando se separa de Pirajuí.

No Estado da Paraíba: Aparecida, Assunção, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cirna, Marcação, Pedras de Fogo, Riacho do Poço e São João do Cariri.

E mais: Alto Paraná e Uraí (PR), Goiana (PE), Ibicuitinga (CE), Lajeado (TO), Maruim (SE) e Montenegro e Segredo (RS).

6º Domingo da Páscoa

5 de maio

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos.

João 15,9-17.

Ilustração: bible.com