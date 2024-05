Palavra do Leitor - 1º de maior de 2024

Dia do Trabalho

Em 1º de maio de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, foi criado o Dia do Trabalhador, em razão da luta por melhores condições de trabalho e redução de 13 horas de trabalho para 8 horas. No Brasil temos inúmeras indústrias, comércios, caminhoneiros, motoristas de táxi e de aplicativos, coletores de lixo, bombeiros, policiais, professores, jornalistas, donos de bancas de jornal, médicos, dentistas, psicólogos, catadores de recicláveis e muitos outros profissionais. Todos os citados e os que não foram são imprescindíveis trabalhadores que giram a economia do País. Assim como temos, infelizmente, aqueles criminosos que tratam trabalhadores sem o menor respeito, forçando-os aos tais trabalhos análogos a escravidão – a esses, nossos mais profundos sentimentos de reconhecimento e gratidão.

Cecél Garcia

Santo André

Saúde em S.Bernardo – 1

‘Câmara derrota Morando ao convocar secretário de Saúde’ (Primeira Página, ontem). Isso deveria ter acontecido ao longo destes oito anos, pena que a maioria dos puxa-sacos do Orlando começou a trabalhar só agora! Realmente, não existe lealdade na política. A base se desfez...

Andréia Kelmy

do Instagram

Saúde em S.Bernardo – 2

Convoca a da Educação também. E, por favor, impeçam a venda do terreno da Secretaria de Finanças. Esse patrimônio é nosso. De São Bernardo.

Vanessa Rodrigues

do Instagram

Saúde em Diadema

‘Sem pediatra, pais vivem caos em pronto-socorro de Diadema’ (setecidades, dia 30). Vocês falam só de Diadema, e aqui em São Bernardo, em que as UPAs estão só por Deus?! Está desesperador. A pessoa está muito mal e ainda passa horas tendo que esperar. Todo dia é a mesma coisa!

Sandra Ribeiro

do Instagram

Sabesp

Na manhã do dia 29 de abril, às 7h30, a Sabesp fechou a água em São Bernardo (pelo menos aqui em Vila Baeta Neves), comunicando que voltaria na madrugada do dia 30. Na manhã do dia 30, novo comunicado, mudando para a madrugada do dia 1 de maio, Hoje, 1 de maio, novo comunicado, que mudou para a madrugada do dia 2 de maio. Ou seja, estamos com as caixas-d’água vazias e, ao ligar no 0800, as atendentes dizem que sentem, mas não voltará antes do prazo. O WhatsApp do polo São Bernardo só responde a mesma coisa. Lamentável o descaso com a população. Meu cunhado, tetraplégico, 100% acamado, necessita de trocas de roupas e banhos várias vezes ao decorrer do dia; está sendo higienizado com lenços umedecidos e água mineral comprada. Minha irmã ligou na ouvidoria e a atendente pediu para ligar no 195 dizendo que também não poderia fazer nada.

Maria Aparecida Chitto dos Reis

São Bernardo

São Caetano

‘São Caetano vai gastar R$ 29 mi para mudar CGE de endereço’ (Política, dia 30). O prefeito desrespeita o dinheiro público porque não sai do bolso dele. Gasta com imbecilidades até porque ele tem uma base que puxa o saco ao extremo e tem também a população, como a Dra. Regina Maura bem disse em uma das prestações de contas: “A população é acomodada”! Infelizmente a população tem preguiça de ver onde o dinheiro está sendo jogado e cai fácil no papo de gente como os atuais políticos do município. Esse ano tem eleição e vai ser a mesma conversa furada de sempre: estamos com a população, mas até que ponto a população precisa de rotatórias onde existe semáforos? Até que ponto canteiros são necessários? Ele gasta dinheiro público sem consultar a opinião da população. Estamos a beira do abismo porque ele está endividando o município e não é do bolso dele que vai sair do dinheiro.

Ana Paula

do Instagram

Indústria armamentista

Em declaração feita durante visita ao ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, Lula, o pacifista, afirmou que vai incentivar a indústria de defesa (leia-se bélica) para construir a paz. Alguém precisa avisar ao descondenado que o objetivo da indústria bélica é a venda de armas que promovem a guerra, que geram destruição e mortes. Isso está mais do que evidente no mundo atual, onde grandes potências armamentistas disputam mercado através de conflitos gerados em outros países, obtendo lucros enormes através do derramamento de sangue de ucranianos, palestinos, sírios e muitos outros. Será que o objetivo dele é construir a paz mesmo, ou o de apenas entrar nesse seleto grupo para que o Brasil também se beneficie do lucro gerado pelo sangue de inocentes? A única certeza é a de que Venezuela, Cuba, Hamas etc. estão aplaudindo em pé a iniciativa.

Vanderlei Retondo

Santo André

Leitura

Gostaria de sugerir ao ministro da Economia, Fernando Haddad, que gosta de ler, o livro O Prefeito Escritor: Dois Retratos de Uma Administração, onde constam os relatórios de Graciliano Ramos. O autor de Vidas Secas oferece em tempos de reforma tributária uma receita simples para reduzir injustiças e acabar com privilégios. Aliás, não só o ministro deveria lê-lo, assim como toda sua equipe e, inclusive, o presidente da República. Naquele governo saíram os que faziam política e os que não faziam nada. Imagine se aqui acontecesse o mesmo, a economia iria bombar. Num momento em que tudo paga imposto neste governo, sonhar ainda é de graça. Sonhemos pois…

Izabel Avallone

Capital