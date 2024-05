Bruno Gadiol faz mistério sobre música em colaboração com pessoa inesperada: - Super ousado

Depois de ter se tornado mais conhecido no país por sua participação o reality musical The Voice, Bruno Gadiol também encantou os fãs com seu trabalho de atuação em Malhação: Viva a Diferença, de 2017. Agora, o artista voltou a focar um pouco mais na parte musical e contou em entrevista exclusiva sobre seus próximos projetos na área.

Gadiol relembrou um pouco de seu último lançamento, o clipe da música Sugar Daddy, e explicou que pretende separar o álbum em três fases. Mas ainda não sabe como vai se referir a elas: por partes ou eras. Na primeira, os fãs vão ser surpreendidos com uma parceria inédita e inesperada, mas que ele ainda faz mistério - façam suas apostas sobre o nome envolvido!

- Eu quero lançar um novo álbum, vão ter três partes. A primeira vai ser mais ousada, como já estão vendo em Sugar Daddy. Vou soltar um feat. agora também super ousado, uma pessoa meio inesperada, acho que ninguém imaginaria que seria com essa pessoa.

Continuando a falar sobre as partes do projeto, o cantor, que foi pedido em namoro recentemente em um show de Jão, falou que já decidiu quais serão as vibes de cada fase:

- Eu vou para o pop, que as pessoas já conhecem mais, e depois para uma parte com mais brasilidades, que não é muito o que eu tenho feito e quero voltar às minhas origens de quem cresceu com sertanejo e músicas mais populares.