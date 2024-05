MC Binn detalha como foi reação de sua família ao ser eliminado do BBB24 e como lida com os ataques

MC Binn teve uma trajetória muito marcante no BBB24 e, apesar de ter se envolvido em muitos conflitos, saiu muito amado pelo público e segue colecionando muitos fãs. O cantor, que é um dos famosos que está se mobilizando para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, concedeu uma entrevista e detalhou como foi a reação de sua família ao ser eliminado da casa mais vigiada do Brasil.

Binn começa contando que mantém uma relação boa com todos os ex-participantes:

- A minha relação com todo mundo é de boa, falo com todo mundo. Normalmente a gente está sempre conversando sobre as novidades e tudo o que está acontecendo.

Ele também agradece Tadeu Schmidt por ter ajudado a popularizar seu novo nome artístico.

- A maioria já acostumou a me chamar de MC Binn. Achei que ia demorar, mas foi bem tranquilo. Eu falo que o Tadeu foi quem apadrinhou o meu nome, então até agradeci ele.

E admite que foram feitos muitos memes com ele e já conferiu vários.

- Antes de eu entrar lá, eu já era um meme, que a galera soltava bastante coisa na internet. Então já estava acostumado, mas dei muita risada quando eu saí.

Polêmicas

Como o funkeiro não fugia de embates e acabou se tornando centro de muitas tretas no programa, acabou ficando com medo de sair cancelado. Ao perceber que está ganhando muito carinho, se sentiu mais aliviado.

- Eu fiquei com medo de estar sendo mal visto ali ou sendo cancelado, mas graças a Deus deu tudo certo. A galera viu que eu não tinha maldade com certas situações, eram coisas que aconteciam lá dentro, que é muito complicado. Dentro da casa você tem uma mistura de sentimentos, esquece coisa, tem saudade. É uma parada que você acaba em certos momentos não sendo você por causa de muita pressão, mas fico feliz que reconheceram isso. Muita gente pôde ver mais e mim e isso trouxe uma proximidade, um relacionamento muito melhor com quem já me conhecia e ouvia antes.

Ao ser questionado se teria coragem de se aventurar em outro reality, não pensou duas vezes para responder.

- Não. Estou muito tranquilo. Tá doido, minha família ficou maluca, o pessoal não dormiu, foi uma loucura tudo isso, muita dor de cabeça que o pessoal passou aqui fora. Prefiro fazer shows. Show é bom. Ter contato com o público. É bem melhor.

Binn ainda deu risada ao confessar que sua família ficou mais tranquila com sua eliminação, pois estavam muito preocupados ao longo de todo o confinamento. Os parentes ficaram muito felizes e orgulhosos da trajetória do cantor, que foi o último camarote a sair da competição pelo prêmio, mas também mal podiam esperar para matar a saudade.

- Minha família comemorou que eu saí, era muita briga em que eu estava me envolvendo, muita confusão, mas saudade também que aperta. Como eles sabiam que eu não ia ganhar, ficaram felizes de eu ter chegado bem longe e de me ter de volta. A gente também estava com saudade de fazer show, de trabalhar, de fazer música. Foi um compilado de coisas. Minha família ficou feliz com minha participação, mas também ficou feliz em me ter de volta.

O artista recentemente chegou a anunciar que se afastaria do X - antigo Twitter - após sofrer diversos ataques. Ele lamenta que as pessoas ainda façam comentários preconceituosos sobre seu corpo e conta que vai focar na academia.

- A galera sempre pega nesse negócio de gordofobia, sempre me atacou nessa questão. A gente sabe que quem tem o corpo malhado e mais bonitão é sempre mais favorecido em diversas situações, mas a galera sempre me atacou. Eu achava que no momento que a gente vive hoje no país com tanta educação e coisa que conseguimos, que teriam semancol, mas ainda vem com umas gracinhas que não tem nada a ver. Não tenho paciência para lidar com gente sem noção. Tinha me retirado um pouco do X, fiquei tranquilão, mas muita gente fez campanha para eu voltar. O pessoal gosta muito de mim ali, é uma comunidade forte que tem, mas lidar com isso não é fácil, porque ninguém gosta e ficar sendo ofendido sobre seu corpo, beleza ou sofrer comparações. É meio deselegante, uma parada que não é legal de se ver. É complicado, mas a gente também chuta o baldo, que estou treinando, fazendo dieta e depois eles vão engolir tudo o que estão falando.

E finaliza dizendo que procura focar em todo o amor que está ganhando.

- O carinho é maior, de todas as idades. Isso é o que conforta, o que fortalece, saber o quanto o pessoal torce pela gente, quer o nosso bem. Esse carinho que a gente recebe na rua, na rede social, nos shows, isso é o que vale.