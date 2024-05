Jimmy Kimmel comemora sucesso de nova cirurgia cardíaca do filho

Boa notícia! Na última segunda-feira, dia 27, Jimmy Kimmel publicou em suas redes sociais uma foto do filho Billy, de sete anos de idade, no hospital comemorando o sucesso de uma nova cirurgia realizada pelo menino.

Essa foi a terceira cirurgia cardíaca que o filho caçula de Jimmy com Molly McNearney precisou, já que ele nasceu com uma malformação no coração.

Na legenda, ele explica a condição de saúde do pequeno e desabafa sobre a situação, se mostrando esperançoso:

Esse fim de semana nosso menininho fez sua terceira (de três, nós torcemos) cirurgia de peito aberto. Nós fomos para essa experiência com muito otimismo e tanto medo quanto. Ele saiu e voltou com uma válvula dentro, uma criança feliz e saudável, diz ele, que ainda agradece os médicos e cirurgiões que os ajudaram no momento difícil.

Jimmy também fala que conheceu pais vulneráveis, crianças com dor e também trabalhadores milagrosos, que fazem de tudo para salvar a existência deles.

Força para a família e boa recuperação para o pequeno!